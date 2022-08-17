Эмма Радукану вслед за Сереной Уильямс разгромила Викторию Азаренко в Цинциннати

Чемпионка US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану уверенно вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

В матче второго раунда 13-я ракетка мира Радукану (10) разгромила двукратную чемпионку турниров «Большого шлема» белоруску Викторию Азаренко со счётом 6:0, 6:2. Встреча продлилась 1 час 3 минуты. Радукану пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Азаренко ни одного эйса, три двойные ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.

Отметим, что на старте соревнований 19-летняя Радукану разгромила 23-кратную победительницу мэйджоров американку Серену Уильямс со счётом 6:4, 6:0.

Следующей соперницей Радукану станет американка Джессика Пегула (7).

Призовой фонд женского турнира в Цинциннати составил $ 2 527 250. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру в начале сезона австралийка Эшли Барти.