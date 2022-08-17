Денис Шаповалов стал следующим соперником Даниила Медведева на «Мастерсе» в Цинциннати

Определился следующий соперник первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США). В матче третьего круга Медведев (1) сразится с 21-м номером рейтинга канадцем Денисом Шаповаловым.
Во втором круге Шаповалов одолел представителя США Томми Пола со счётом 3:6, 6:4, 6:3. Отметим, что во втором сете Денис проигрывал со счётом 1:4, однако сумел вернуться в игру. Встреча продлилась 2 часа 8 минут. Шаповалов три раза подал навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 10. На счету Пола три эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.
Призовой фонд мужского турнира в Цинциннати составил $ 6 280 880. Его действующим чемпионом является немец Александр Зверев, пропускающий соревнования из-за травмы.
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