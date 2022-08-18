Рублёв не сумел выйти в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати, уступив Фритцу

Российский теннисист Андрей Рублёв не сумел выйти в четвертьфинал турнира серии «Мастерс», который проходит в Цинциннати (США). В матче третьего круга шестой сеяный Рублёв потерпел поражение от 11-й ракетки соревнований американца Тейлора Фритца со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты.

Рублёв 16 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не использовал ни одну из шести возможностей взять подачу соперника. Фритц подал 13 эйсов, 6 раз ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта.

Теперь Рублёв в личном противостоянии в официальных матчах уступает Фритцу – 2-4.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Рублёв – Фритц на «Мастерсе» в Цинциннати.

За выход в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати Фритц сыграет либо с первой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым, либо с канадцем Денисом Шаповаловым. Их матч третьего круга проходит в эти минуты.