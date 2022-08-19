Радукану после побед над Сереной Уильямс и Азаренко проиграла американке Пегуле
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В Цинциннати (США) состоялся матч третьего раунда с участием восьмой ракетки мира Джессики Пегулы и 13-й в рейтинге Эммы Радукану. Британская теннисистка уступила американке в двух сетах со счётом 5:7, 4:6.
Радукану стартовала в Цинциннати с победы в двух сетах над американкой Сереной Уильямс (6:4, 6:0), а далее она уверенно переиграла Викторию Азаренко (6:0, 6:2). Встреча британки с Пегулой продолжалась 1 час и 42 минуты. Джессика в предыдущем раунде прошла украинку Марту Костюк (6:7, 6:1, 6:2).
В четвертьфинале Пегула сыграет с 28-летней француженкой Каролин Гарсией, которая в ходе турнира взяла верх в матчах с представительницей Хорватии Петрой Мартич, третьей ракеткой мира Марией Саккари из Греции, а также Элисе Мертенс из Бельгии.
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