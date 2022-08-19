Мэдисон Кис поделилась ожиданиями от четвертьфинального матча с Еленой Рыбакиной

24-я ракетка мира, американская теннисистка Мэдисон Кис поделилась ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча на турнире в Цинциннати (США) с победительницей Уимблдона-2022 Еленой Рыбакиной.

«Я не удивилась, что она выиграла «Уимблдон». Наш матч на «Ролан Гаррос» был на высочайшем уровне. До тай-брейка – там была пара розыгрышей, когда она немного сбавила. Я не удивилась, что она добилась успеха на быстрых солнечных травяных кортах. Конечно, будет сложный матч. Ей, как и мне, нравятся быстрые корты. Безусловно, победив и получив такую возможность, она стала увереннее в себе. Будет трудно. Я не видела её матчи здесь и совру, если скажу, что планирую смотреть. Я попрошу тренера посмотреть и рассказать, какой план», — сказала американка на пресс-конференции ASAP Sports.

Напомним, единственный матч между этими теннисистками состоялся на «Ролан Гаррос» — 2022. Американка выиграла — 3:6, 6:1, 7:6.