Каролин Гарсия обыграла Пегулу и встретится с Соболенко в полуфинале турнира в Цинциннати
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Французская теннисистка Каролин Гарсия, занимающая 35-ю строчку в рейтинге WTA, в двух сетах одержала победу над восьмой ракеткой мира, американкой Джессикой Пегулой со счётом 6:1, 7:5.
Гарсия сравнялась с Пегулой в личном противостоянии. Джессика впервые обыграла француженку в 2012 году в Марселе (6:4, 2:6, 6:2). Снова встретились они лишь спустя девять лет на Уимблдоне, где победу вновь одержала Пегула (6:3, 6:1). А в 1/16 финала турнира в Сиднее в 2022 году Гарсия взяла верх со счётом 6:4, 7:6.
В полуфинале турнира в Цинциннати Гарсия сыграет с Ариной Соболенко, которая прошла в четвертьфинале китаянку Шуай Чжан. В другом матче 1/2 финала встретятся американка Мэдисон Кис и Петра Квитова из Чехии.
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