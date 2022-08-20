Квитова: в Торонто я думала, как плохо играю, а теперь вышла в финал Цинциннати

Финалистка Цинциннати и 28-я ракетка мира Петра Квитова прокомментировала победу над Мэдисон Кис в полуфинальной встрече турнира в США. Чешка обыграла американку со счётом 6:7(6:8), 6:4, 6:3.

«Это была невероятная битва. Я должна сказать, что Мэдисон провела действительно отличный матч. Игра выдалась очень напряжённой, поэтому я очень рада участвовать ещё в одном финале, впервые в Цинциннати. Наконец-то я сделала это. У меня были шансы даже в предыдущие годы, но что-то не складывалось.

В теннисе есть одна особенность. Каждую неделю у тебя есть новый шанс преуспеть на другом турнире. В Торонто я думала, как плохо играю. Я не могла по-настоящему соперничать с теннисистками, не могла найти свой ритм. И вот теперь я вышла в финала Цинциннати», — приводит слова Квитовой пресс-служба WTA.

Петра Квитова в матче за титул сыграет с победительницей пары Арина Соболенко/Каролин Гарсия.