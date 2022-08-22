СМИ: Новак Джокович не сыграет на US Open — 2022

21-кратный чемпион турниров, бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович официально отказался от участия в Открытом чемпионате США – 2022, сообщает издание Tennis World USA.

Напомним, Джокович пропускает все североамериканские турниры. Правительства США и Канады запрещают въезд в страну людям, которые не сделали прививки от коронавируса. Джокович же неоднократно заявлял, что не собирается прививаться.

В случае достоверности информации Джокович пропустит второй турнир «Большого шлема» в сезоне-2022. Новак прилетел, но не смог сыграть на Открытом чемпионате Австралии — 2022 из-за визового скандала. На «Ролан Гаррос» он дошёл до четвертьфинала, а на Уимблдоне завоевал титул.

US Open — 2022 пройдёт с 29 августа по 11 сентября. В прошлом году Джокович дошёл до финала турнира, где проиграл россиянину Даниилу Медведеву со счётом 4:6, 4:6, 4:6, до того матча серб выиграл три мэйджора подряд.