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Варвара Грачёва уступила американке Мэдисон Бренгл на старте турнира в Кливленде

Варвара Грачёва уступила американке Мэдисон Бренгл на старте турнира в Кливленде
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В Кливленде (США) на стадионе «Нотика Энтертейнмент Комплекс. Корт 2» состоялся матч первого круга одноимённого турнира серии WTA-250, в котором сошлись 22-летняя российская теннисистка Варвара Грачёва (62-е место рейтинга) и 32-летняя американка Мэдисон Бренгл (63-е место рейтинга).

Встреча завершилась победой Бренгл в трёх сетах – 6:3, 4:6, 7:5. Продолжительность матча составила 2 часа 36 минут.

На счету Варвары в этом матче три подачи навылет, семь двойных ошибок и пять из шести (83%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – ни одного эйса, три двойные ошибки и семь из 24 (29%) удачных брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира в Кливленде соперницей Бренгл может стать ещё одна россиянка – Екатерина Александрова (28-е место рейтинга), в случае если она обыграет Лорен Дэвис.

Сетка турнира в Кливленде.
Кливленд. 1-й круг
22 августа 2022, понедельник. 23:00 МСК
Варвара Грачёва
62
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		4 7
         
Мэдисон Бренгл
63
США
Мэдисон Бренгл
М. Бренгл
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