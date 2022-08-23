Варвара Грачёва уступила американке Мэдисон Бренгл на старте турнира в Кливленде

В Кливленде (США) на стадионе «Нотика Энтертейнмент Комплекс. Корт 2» состоялся матч первого круга одноимённого турнира серии WTA-250, в котором сошлись 22-летняя российская теннисистка Варвара Грачёва (62-е место рейтинга) и 32-летняя американка Мэдисон Бренгл (63-е место рейтинга).

Встреча завершилась победой Бренгл в трёх сетах – 6:3, 4:6, 7:5. Продолжительность матча составила 2 часа 36 минут.

На счету Варвары в этом матче три подачи навылет, семь двойных ошибок и пять из шести (83%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – ни одного эйса, три двойные ошибки и семь из 24 (29%) удачных брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира в Кливленде соперницей Бренгл может стать ещё одна россиянка – Екатерина Александрова (28-е место рейтинга), в случае если она обыграет Лорен Дэвис.