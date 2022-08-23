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Медведев заявился на турнир ATP-250 в Метце, который пройдёт параллельно с Кубком Лэйвера

Медведев заявился на турнир ATP-250 в Метце, который пройдёт параллельно с Кубком Лэйвера
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Чемпион US Open – 2021, первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев заявился на турнир категории ATP-250 в Метце (Франция), который пройдёт с 19 по 25 сентября, параллельно с Кубком Лэйвера.

Также в заявочный лист турнира в Метце вошли:

Хуберт Хуркач (Польша, действующий чемпион)
Пабло Карреньо-Буста (Испания)
Григор Димитров (Болгария)
Гаэль Монфис (Франция)
Карен Хачанов (Россия)
Аслан Карацев (Россия)
Доминик Тим (Австрия, чемпион US Open – 2020).

В 2021 году Кубок Лэйвера, который проходил в Бостоне (США), выиграла сборная Европы, победив сборную мира со счётом 14-1. В состав победителей входили Медведев и Андрей Рублёв. В розыгрыше 2022 года за команду Европы выступят Роджер Федерер, Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Стефанос Циципас и Каспер Рууд.

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