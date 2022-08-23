Медведев заявился на турнир ATP-250 в Метце, который пройдёт параллельно с Кубком Лэйвера

Чемпион US Open – 2021, первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев заявился на турнир категории ATP-250 в Метце (Франция), который пройдёт с 19 по 25 сентября, параллельно с Кубком Лэйвера.

Также в заявочный лист турнира в Метце вошли:

Хуберт Хуркач (Польша, действующий чемпион)

Пабло Карреньо-Буста (Испания)

Григор Димитров (Болгария)

Гаэль Монфис (Франция)

Карен Хачанов (Россия)

Аслан Карацев (Россия)

Доминик Тим (Австрия, чемпион US Open – 2020).

В 2021 году Кубок Лэйвера, который проходил в Бостоне (США), выиграла сборная Европы, победив сборную мира со счётом 14-1. В состав победителей входили Медведев и Андрей Рублёв. В розыгрыше 2022 года за команду Европы выступят Роджер Федерер, Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Стефанос Циципас и Каспер Рууд.