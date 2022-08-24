Гасанова уступила венгерской теннисистке Река-Луца Яни в квалификации US Open – 2022

Состоялся матч 1/4 финала квалификации к открытому чемпионату США по теннису – 2022, в котором сошлись 23-летняя россиянка Анастасия Гасанова (148-е место рейтинга) и 31-летняя представительница Венгрии Река-Луца Яни (134-е место рейтинга).

Встреча завершилась победой Яни в трёх сетах – 4:6, 6:1, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 19 минут.

На счету Гасановой ни одной подачи навылет, 14 двойных ошибок и пять из семи (71%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – ни одного эйса, три двойные ошибки и восемь из 17 (47%) удачных брейк-пойнтов.

В полуфинале квалификации к US Open – 2022 соперницей Река-Луца Яни станет 26-летняя австралийская теннисистка Астра Шарма (191-е место рейтинга).