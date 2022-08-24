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Екатерина Александрова потерпела тяжёлое поражение во втором круге турнира в Кливленде

Екатерина Александрова потерпела тяжёлое поражение во втором круге турнира в Кливленде
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28-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова не сумела пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Кливленде (США), который проходит на последней неделе перед стартом US Open – 2022.

Во втором круге соревнований Александрова (3) со счётом 6:3, 5:7, 5:7 проиграла представительнице США Мэдисон Бренгл. Отметим, что во втором сете Екатерина вела со счётом 5:3, но Бренгл сумела вернуться в игру и взять четыре гейма подряд.

Поединок продлился 2 часа 7 минут. Александрова четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов из восьми. На счету Бренгл ни одного эйса, одна двойная ошибка и девять реализованных брейк-пойнтов из 16.

За выход в полуфинал турнира Бренгл сразится с белоруской Александрой Саснович (7).

Кливленд. 2-й круг
24 августа 2022, среда. 18:10 МСК
Мэдисон Бренгл
63
США
Мэдисон Бренгл
М. Бренгл
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 7
6 		5 5
         
Екатерина Александрова
28
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Комментарии
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