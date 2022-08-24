Екатерина Александрова потерпела тяжёлое поражение во втором круге турнира в Кливленде

28-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова не сумела пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Кливленде (США), который проходит на последней неделе перед стартом US Open – 2022.
Во втором круге соревнований Александрова (3) со счётом 6:3, 5:7, 5:7 проиграла представительнице США Мэдисон Бренгл. Отметим, что во втором сете Екатерина вела со счётом 5:3, но Бренгл сумела вернуться в игру и взять четыре гейма подряд.
Поединок продлился 2 часа 7 минут. Александрова четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов из восьми. На счету Бренгл ни одного эйса, одна двойная ошибка и девять реализованных брейк-пойнтов из 16.
За выход в полуфинал турнира Бренгл сразится с белоруской Александрой Саснович (7).
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