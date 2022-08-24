Дарья Касаткина уверенно вышла в четвертьфинал турнира WTA-250 в Гранби
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10-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина уверенно вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Гранби (Канада).
В стартовом для себя матче первая сеяная Касаткина разгромила представительницу Польши Магдалену Фрех со счётом 6:3, 6:2. Напомним, поединок Касаткиной с Фрех был остановлен во втором сете при счёте 5:0 в пользу Дарьи и перенесён на следующий день из-за дождливой погоды.
В общей сложности встреча продлилась 1 час 20 минут. Касаткина ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи. На счету Фрех один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.
Следующей соперницей Касаткиной станет испанка Нурия Парризас-Диас (5).
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