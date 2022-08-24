Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дарья Касаткина уверенно вышла в четвертьфинал турнира WTA-250 в Гранби

Дарья Касаткина уверенно вышла в четвертьфинал турнира WTA-250 в Гранби
Комментарии

10-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина уверенно вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Гранби (Канада).

В стартовом для себя матче первая сеяная Касаткина разгромила представительницу Польши Магдалену Фрех со счётом 6:3, 6:2. Напомним, поединок Касаткиной с Фрех был остановлен во втором сете при счёте 5:0 в пользу Дарьи и перенесён на следующий день из-за дождливой погоды.

В общей сложности встреча продлилась 1 час 20 минут. Касаткина ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи. На счету Фрех один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Следующей соперницей Касаткиной станет испанка Нурия Парризас-Диас (5).

Гранби. 2-й круг
24 августа 2022, среда. 21:05 МСК
Дарья Касаткина
10
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Магдалена Фрех
104
Польша
Магдалена Фрех
М. Фрех
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022