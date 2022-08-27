Роджер Федерер показал, как весело провёл лето. Ник Кирьос отреагировал

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер опубликовал в социальных сетях подборку новых фотографий.

«Это было весёлое лето», — подписал снимки 41-летний Федерер, добавив эмодзи «солнце», «бег» и «смайлик в очках».

Фото: из личного архива Роджера Федерера

Фото: из личного архива Роджера Федерера

Фото: из личного архива Роджера Федерера

Фото: из личного архива Роджера Федерера

Фото: из личного архива Роджера Федерера

Фото: из личного архива Роджера Федерера

Отметим, что на одной из фотографий Федерер тренируется на корте вместе с женой Миркой.

Фото: из личного архива Роджера Федерера

На публикацию швейцарца отреагировал финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос. «Наслаждайся временем с семьёй, мэстро», — написал Ник, добавив эмодзи «аплодисменты».

В текущем сезоне Федерер не принимал участия в соревнованиях, так как восстанавливался после очередной операции на колене. Роджер планирует выступить на Кубке Лэйвера, который пройдёт в сентябре 2022 года. Также швейцарский теннисист должен сыграть на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), который состоится в октябре.