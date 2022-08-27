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Бьянка Андрееску: я буквально хотела бросить этот спорт

Бьянка Андрееску: я буквально хотела бросить этот спорт
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Победительница US Open — 2019, канадская теннисистка Бьянка Андрееску рассказала о своих чувствах во время шестимесячного перерыва, связанного с восстановлением после травмы.

«Я буквально хотела бросить этот спорт. Это было так плохо. Я не хотела ни слышать о теннисе, ни думать о теннисе, ни о чём-либо даже близком к нему в течение первых трёх месяцев моего отсутствия. А потом, через три месяца, я поняла: «Вот чёрт, я действительно скучаю по этому. И мне это нужно в жизни», — приводит слова Бьянки Андрееску The Guardian.

Кроме Открытого чемпионата США — 2019, Андрееску является победительницей трёх турниров WTA в одиночном разряде, победительницей Открытого чемпионата Австралии и Открытого чемпионата Франции в парном разряде.

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