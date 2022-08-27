Рафаэль Надаль сильно ударил колено на тренировке в Нью-Йорке. Фото

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль сильно ударился коленом о рекламный баннер на тренировке на корте US Open – 2022.
Как сообщает издание Marca, это произошло в четверг, 25 августа. 36-летний испанец эмоционально отреагировал на то, что ударился левым коленом, однако сумел продолжить тренировку под присмотром Карлоса Мойи.
Фото: Tim Clayton/Getty Images
Фото: Tim Clayton/Getty Images
Открытый чемпионат США — 2022 пройдёт с 29 августа по 11 сентября. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев.
Надаль посеян на турнире под вторым номером. В первом круге он сыграет с австралийцем Ринки Хидзикатой (WC). В случае успешного выступления на US Open Рафаэль может сместить Медведева с первой строчки рейтинга ATP — равно как и при раннем вылете самого Даниила.
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