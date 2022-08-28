Адриан Маннарино: приехал сыграть несколько матчей перед US Open, очень рад победе

Французский теннисист Адриан Маннарино рассказал о победе на турнире ATP-250 в Уинстон-Сейлеме (США). В решающем матче соревнований 65-й номер мужского мирового рейтинга обыграл представителя Сербии Ласло Джере (89-я ракетка мира) со счётом 7:6(1), 6:4.

«Этого не ожидалось после первого матча, потому что он был очень длинный. Я знал, что если захочу пройти весь турнир, мне придется играть каждый день еще пять матчей.

Я приехал сюда с желанием просто сыграть несколько матчей перед US Open, и очень рад, что смог добиться большего, выиграв турнир. Это неожиданно, но это хорошая новость», — приводит слова Маннарино Reuters.

В 34 года Андриан Маннарино стал самым возрастным победителем в истории турнира, а также его первым чемпионом из Франции.



«Для меня это не так важно. Я просто счастлив, что выиграл турнир — независимо от того, кто выиграл до или кто победит после», — сказал теннисист.

В первом круге US Open француз сыграет с представителем Нидерландов Гийсом Броувером.