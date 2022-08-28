Адриан Маннарино: приехал сыграть несколько матчей перед US Open, очень рад победе

Французский теннисист Адриан Маннарино рассказал о победе на турнире ATP-250 в Уинстон-Сейлеме (США). В решающем матче соревнований 65-й номер мужского мирового рейтинга обыграл представителя Сербии Ласло Джере (89-я ракетка мира) со счётом 7:6(1), 6:4.
«Этого не ожидалось после первого матча, потому что он был очень длинный. Я знал, что если захочу пройти весь турнир, мне придется играть каждый день еще пять матчей.
Я приехал сюда с желанием просто сыграть несколько матчей перед US Open, и очень рад, что смог добиться большего, выиграв турнир. Это неожиданно, но это хорошая новость», — приводит слова Маннарино Reuters.
В 34 года Андриан Маннарино стал самым возрастным победителем в истории турнира, а также его первым чемпионом из Франции.
«Для меня это не так важно. Я просто счастлив, что выиграл турнир — независимо от того, кто выиграл до или кто победит после», — сказал теннисист.
В первом круге US Open француз сыграет с представителем Нидерландов Гийсом Броувером.
- 28 августа 2022
-
10:34
-
10:16
-
10:03
-
09:59
-
09:51
-
09:50
-
09:43
-
09:41
-
09:23
-
07:37
-
06:38
-
05:51
-
05:06
-
00:04
- 27 августа 2022
-
21:24
-
20:27
-
20:00
-
19:22
-
18:55
-
17:48
-
16:36
-
16:24
-
15:44
-
15:20
-
15:06
-
14:56
-
14:24
-
13:14
-
12:42
-
12:27
-
12:07
-
11:15
-
10:46
-
10:30
-
09:48