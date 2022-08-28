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Адриан Маннарино стал чемпионом турнира в Уинстон-Сейлеме

Адриан Маннарино стал чемпионом турнира в Уинстон-Сейлеме
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Французский теннисист Адриан Маннарино стал победителем турнира ATP-250 в Уинстон-Сейлеме. В решающем матче соревнований 65-й номер мужского мирового рейтинга обыграл представителя Сербии Ласло Джере (89-я ракетка мира) со счётом 7:6(1), 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты. За это время Маннарино выполнил 8 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один из четырёх брейк-пойнтов. На счету серба три эйса и две двойные ошибки. Джере сумел реализовать два из трёх брейк-пойнтов.

Для французского спортсмена титул в Уинстон-Сейлеме стал вторым в его профессиональной карьере. В 2019 году Адриан праздновал успех на травяных кортах Хертогенбонсха. Тогда в финале голландских соревнований 34-летний француз оказался сильнее австралийца Джордана Томпсона.

Уинстон-Сейлем. Финал
28 августа 2022, воскресенье. 00:10 МСК
Ласло Джере
89
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 1 		4  
7 7 		6  
         
Адриан Маннарино
65
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
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