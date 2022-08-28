Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Пабло Карреньо-Буста хлёстко отреагировал на нападки со стороны Ника Кирьоса из-за грунта

Пабло Карреньо-Буста хлёстко отреагировал на нападки со стороны Ника Кирьоса из-за грунта
Комментарии

14-я ракетка мира испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста прокомментировал нападки со стороны австралийца Ника Кирьоса. В частности, твит Кирьоса 2020 года, в котором Ник заявил: «Если бы грунта не существовало, этот парень не был бы даже близко к топ-50».

Отметим, что в начале августа Пабло стал чемпионом хардового «Мастерса» в Монреале (Канада).

«Когда он что-то пишет в «Твиттере», он просто становится ещё одним фанатом, потому что говорит вещи, которые часто не соответствуют действительности. Я не уделяю этому особого внимания, потому что мне всё равно, что говорят люди, я сосредоточен на своей карьере и пытаюсь извлечь из этого пользу. У меня есть друзья в туре, мне очень весело с ними, так что думайте, что хотите», — приводит слова Карреньо-Бусты Punto de Break.

«Ему всегда это сходит с рук». Жаркий поединок Кирьос — Циципас перерос в словесную дуэль «Ему всегда это сходит с рук». Жаркий поединок Кирьос — Циципас перерос в словесную дуэль
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022