Пабло Карреньо-Буста хлёстко отреагировал на нападки со стороны Ника Кирьоса из-за грунта

14-я ракетка мира испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста прокомментировал нападки со стороны австралийца Ника Кирьоса. В частности, твит Кирьоса 2020 года, в котором Ник заявил: «Если бы грунта не существовало, этот парень не был бы даже близко к топ-50».
Отметим, что в начале августа Пабло стал чемпионом хардового «Мастерса» в Монреале (Канада).
«Когда он что-то пишет в «Твиттере», он просто становится ещё одним фанатом, потому что говорит вещи, которые часто не соответствуют действительности. Я не уделяю этому особого внимания, потому что мне всё равно, что говорят люди, я сосредоточен на своей карьере и пытаюсь извлечь из этого пользу. У меня есть друзья в туре, мне очень весело с ними, так что думайте, что хотите», — приводит слова Карреньо-Бусты Punto de Break.
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