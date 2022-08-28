«Я надеюсь быть достаточно конкурентноспособным». Надаль — о выступлении на US Open

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанcкий теннисист Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от своего выступления на Открытом чемпионате США. Турнир пройдёт с 29 августа по 11 сентября.

«Я надеюсь, что буду готов к матчам. У меня есть те качества, которые есть. И с теми игровыми навыками, которыми обладаю на данный момент, надеюсь быть достаточно конкурентноспособным, чтобы дать себе шанс», — цитирует Надаля официальный сайт US Open.

Рафаэль Надаль начнёт свой путь к пятому титулу Открытого чемпионата США в ночь на 31 августа матчем с австралийским теннисистом Ринки Хидзикатой. Встреча запланирована на 02:00 мск.

Последний раз испанец выигрывал US Open в 2019 году, когда в финале переиграл россиянина Даниила Медведева в пяти сетах.