«Я надеюсь быть достаточно конкурентноспособным». Надаль — о выступлении на US Open

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанcкий теннисист Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от своего выступления на Открытом чемпионате США. Турнир пройдёт с 29 августа по 11 сентября.
«Я надеюсь, что буду готов к матчам. У меня есть те качества, которые есть. И с теми игровыми навыками, которыми обладаю на данный момент, надеюсь быть достаточно конкурентноспособным, чтобы дать себе шанс», — цитирует Надаля официальный сайт US Open.
Рафаэль Надаль начнёт свой путь к пятому титулу Открытого чемпионата США в ночь на 31 августа матчем с австралийским теннисистом Ринки Хидзикатой. Встреча запланирована на 02:00 мск.
Последний раз испанец выигрывал US Open в 2019 году, когда в финале переиграл россиянина Даниила Медведева в пяти сетах.
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