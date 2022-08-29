Мама Энди Маррея: ранний вылет Радукану с US Open может быть наилучшим выходом для Эммы

Тренер по теннису Джуди Маррей, мать трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» Энди Маррея, высказала мнение, что чемпионке US Open 2021 года, 19-летней британке Эмме Радукану пойдёт на пользу, если она быстро вылетит с турнира 2022 года.

«Почему ранний вылет с US Open может быть наилучшим выходом для Эммы Радукану», — так озаглавлен материал Маррей, размещённый на сайте издания The Telegraph.

«То, что она сделала в прошлом году, было совершенно неожиданно. И то, что последовало за этим, стало боевым крещением в отношении того, как справляться со всем, что происходит за пределами корта. Никому не легко быть на виду. Её мир изменился буквально в одночасье.

Во вторник вечером она выйдет на корт как действующая чемпионка и с 2000 рейтинговыми очками, которые нужно защищать. Это требует иного мышления. Несмотря на все невероятные возможности — и рекламные контракты, — которые у неё появились благодаря своей победе, она по-прежнему лишена всех тех ступенек, через которые обычно проходят игроки, чтобы добраться туда. Она сейчас 11-я в рейтинге, но, если посмотреть на уровень её игры после Открытого чемпионата США, она, вероятно, занимает 60-е или 70-е место в мире.

Эти последние 12 месяцев дали ей бесценный урок. Но она провела их с мишенью на спине. Если её рейтинг упадёт, она станет на гораздо более управляемый путь в долгосрочной перспективе. Это может помочь ей вернуться на вершину таким путём, что этот уровень будет легче поддерживать. Это также дало бы ей более чёткие и достижимые цели, к которым она могла бы стремиться», — написала Маррей в своей статье.

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