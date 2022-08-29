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Калинская — первая победительница матча на US Open – 2022, Открытый чемпионат США

Калинская — первая победительница матча на US Open — 2022
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Российская теннисистка Анна Калинская, занимающая 60-ю строчку мирового рейтинга, в двух сетах расправилась с представительницей Швеции Ребеккой Петерсон и вышла в следующий раунд Открытого чемпионата США.

Калинская одержала победу со счётом 6:4, 6:3. На счету 23-летней россиянки три эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх. Шведка Петерсон три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не реализовала единственный брейк-пойнт.

US Open (ж). 1-й круг
29 августа 2022, понедельник. 18:10 МСК
Ребекка Петерсон
92
Швеция
Ребекка Петерсон
Р. Петерсон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Анна Калинская
60
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Во втором круге Анна Калинская встретится с представительницей Франции Каролин Гарсией, которая переиграла российскую теннисистку Камиллу Рахимову.

Лучшим достижением Калинской на US Open является второй раунд. Анна выиграла семь титулов ITF за карьеру.

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