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Ван Рейтховен отыграл семь матчболов и вышел во второй круг US Open

Ван Рейтховен отыграл семь матчболов и вышел во второй круг US Open
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25-летний голландский теннисист Тим ван Рейтховен отыгрался с 0:2 по сетам в матче с представителем Китая Чжан Чжичжэнем и одержал победу в матче первого круга Открытого чемпионата США.

Ван Рейтховен уступал 0:2 по партиям и 1:5 на тай-брейке третьего сета, но смог перехватить инициативу. Голландец выиграл со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 7:6 (11:9), 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 3 часа 53 минуты. На счету победителя матча 26 эйсов, 13 двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из 14. Чжичжэнь выполнил 22 подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из 13.

US Open (м). 1-й круг
29 августа 2022, понедельник. 18:05 МСК
Чжан Чжичжэнь
137
Китай
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6 9 1 4
3 		6 4 7 11 6 6
             
Тим ван Рейтховен
117
Нидерланды
Тим ван Рейтховен
Т. ван Рейтховен

Во втором круге Открытого чемпионата США Тим ван Рейтховен встретится с норвежским теннисистом Каспером Руудом.

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