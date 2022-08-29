Ван Рейтховен отыграл семь матчболов и вышел во второй круг US Open

25-летний голландский теннисист Тим ван Рейтховен отыгрался с 0:2 по сетам в матче с представителем Китая Чжан Чжичжэнем и одержал победу в матче первого круга Открытого чемпионата США.

Ван Рейтховен уступал 0:2 по партиям и 1:5 на тай-брейке третьего сета, но смог перехватить инициативу. Голландец выиграл со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 7:6 (11:9), 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 3 часа 53 минуты. На счету победителя матча 26 эйсов, 13 двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из 14. Чжичжэнь выполнил 22 подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из 13.

Во втором круге Открытого чемпионата США Тим ван Рейтховен встретится с норвежским теннисистом Каспером Руудом.