Украинка Ястремская проиграла американке Кис в первом круге US Open

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата США. В первом круге она уступила американке Мэдисон Кис со счётом 6:7(3:7), 3:6.
Продолжительность встречи составила 1 час 43 минуты. За это время украинка сделала 1 подачу навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 6 брейк-пойнта. На счету Кис 3 эйса, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.
В следующем круге Кис встретится с представительницей Италии Камилой Джорджи, которая в своём матче первого круга обыграла венгерку Анну Бондарь.
Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 60 млн. Действующим победителем турнира является Эмма Радукану, которая в финальном матче прошлого года обыграла Лейлу Фернандес.
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