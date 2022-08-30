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Александр Бублик вышел во второй круг Открытого чемпионата США

Александр Бублик вышел во второй круг Открытого чемпионата США
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Представитель Казахстана Александр Бублик вышел во второй круг Открытого чемпионата США. На старте турнира он обыграл француза Юго Гастона со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 46 минут. За это время Бублик сделал 13 подач навылет, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету Гастона 1 эйс, 8 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

В следующем круге Бублик встретится с испанцем Пабло Каррьеньо-Бустой, который в своём матче первого круга обыграл австрийца Доминика Тима.

Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 11 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 60 млн долларов. Действующим победителем турнира является российский теннисист Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года одержал победу над над сербом Новаком Джоковичем.

US Open (м). 1-й круг
30 августа 2022, вторник. 01:15 МСК
Александр Бублик
47
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6    
4 		4 4    
             
Юго Гастон
72
Франция
Юго Гастон
Ю. Гастон
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