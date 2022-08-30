Александр Бублик вышел во второй круг Открытого чемпионата США

Представитель Казахстана Александр Бублик вышел во второй круг Открытого чемпионата США. На старте турнира он обыграл француза Юго Гастона со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 46 минут. За это время Бублик сделал 13 подач навылет, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету Гастона 1 эйс, 8 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

В следующем круге Бублик встретится с испанцем Пабло Каррьеньо-Бустой, который в своём матче первого круга обыграл австрийца Доминика Тима.

Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 11 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 60 млн долларов. Действующим победителем турнира является российский теннисист Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года одержал победу над над сербом Новаком Джоковичем.