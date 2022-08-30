«Количество ошибок Касаткиной необъяснимо». Ольховский — о вылете в первом круге US Open

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал неожиданное поражение девятой ракетки мира Дарьи Касаткиной в первом круге Открытого чемпионата США. Российская теннисистка на старте турнира проиграла 88-му номеру рейтинга WTA Хэрриет Дарт со счётом 6:7 (8:10), 6:1, 3:6.

«Поражение Касаткиной необъяснимо. Количество ошибок необъяснимо для меня. Ничего особенного не было в девушке из Великобритании. Дарья, по идее, должна была выиграть. На мой взгляд, количество невынужденных ошибок, которое было во вчерашней игре — решило исход поединка», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, действующей победительницей Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде является 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану.