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18-летняя Эрика Андреева в борьбе проиграла Петре Квитовой в 1-м круге US Open — 2022, ЮС Опен

18-летняя Эрика Андреева в борьбе проиграла Петре Квитовой в 1-м круге US Open — 2022
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18-летняя российская теннисистка Эрика Андреева не сумела пробиться во второй круг Открытого чемпионата США – 2022.

В матче первого круга квалифаер Андреева (130-я ракетка мира) проиграла двукратной чемпионке Уимблдона чешке Петре Квитовой (21) со счётом 6:7 (3:7), 0:6. Отметим, что в первом сете Андреева вела со счётом 5:2, однако Квитовой удалось переломить ход игры.

Поединок продлился 1 час и 28 минут. Андреева ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из двух. На счету Квитовой пять эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Общий призовой фонд US Open – 2022 составил $ 60 102 000. Действующей чемпионкой соревнований является 19-летняя британка Эмма Радукану.

US Open (ж). 1-й круг
30 августа 2022, вторник. 20:00 МСК
Эрика Андреева
130
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		0  
7 7 		6  
         
Петра Квитова
21
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
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