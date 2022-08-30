18-летняя Эрика Андреева в борьбе проиграла Петре Квитовой в 1-м круге US Open — 2022

18-летняя российская теннисистка Эрика Андреева не сумела пробиться во второй круг Открытого чемпионата США – 2022.

В матче первого круга квалифаер Андреева (130-я ракетка мира) проиграла двукратной чемпионке Уимблдона чешке Петре Квитовой (21) со счётом 6:7 (3:7), 0:6. Отметим, что в первом сете Андреева вела со счётом 5:2, однако Квитовой удалось переломить ход игры.

Поединок продлился 1 час и 28 минут. Андреева ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из двух. На счету Квитовой пять эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Общий призовой фонд US Open – 2022 составил $ 60 102 000. Действующей чемпионкой соревнований является 19-летняя британка Эмма Радукану.