Виландер: начинаем видеть, кто такая Радукану. Надеюсь, она дольше поработает с Турсуновым

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер прокомментировал поражение Эммы Радукану от Ализе Корне (3:6, 3:6) в первом круге US Open. Год назад Радукану, которой тогда было 18 лет, выиграла этот турнир.
«Я действительно думаю, что теперь мы начинаем видеть, кто такая Радукану. Она потеряет все очки в рейтинге, она начнёт с нуля, за исключением того, что будет участвовать в мэйджорах и во всех крупных турнирах.
Надеюсь, она поработает с Турсуновым дольше, чем несколько месяцев. Я считаю, что это тоже важно», — приводит слова Виландера Eurosport.
Напомним, за последний год Радукану сменила сразу нескольких тренеров, прежде чем остановилась на Дмитрии Турсунове.
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