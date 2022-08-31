«Карацев — моя боль». Веснина — о вылете российского теннисиста в первом круге US Open

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде, российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала обидное поражение Аслана Карацева в первом круге US Open – 2022. Карацев проиграл итальянцу Фабио Фоньини со счётом 6:1, 7:5, 4:6, 1:6, 4:6.
«Карацев — это моя боль. Очень обидное поражение. Аслан полностью доминировал в первых двух сетах на корте: вёл 6:1, 4:1. Его соперника не было даже видно. Потом будто выключили свет, и Аслан потерял концентрацию. В то же время Фабио Фоньини очень опытный игрок. Он умеет вытаскивать такие тяжёлые матчи, умеет себя налаживать во время игры. Аслану нужно этому мастерству учиться.
Очень обидно, что он не справился с нервами в первом матче. «Шлем» — абсолютно другой турнир по сравнению с теми же «Мастерсами», основными турнирами ATP и WTA. Формат пятисетового матча очень энергозатратный, и зачастую не получается показать отличный теннис на протяжении всех трёх сетов. Было очень жарко и влажно: было видно, что теннисисты после матчей выходят выжатые как лимоны и мокрые насквозь. Это тоже опыт, который нужно записывать в свою копилку и продолжать работать», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 31 августа 2022
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