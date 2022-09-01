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Аслан Карацев вышел во второй круг US Open в парном разряде, ЮС Опен

Аслан Карацев вышел во второй круг US Open в парном разряде
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Российский теннисист Аслан Карацев и австралиец Люк Савилл в матче первого круга US Open – 2022 в парном разряде встретились с бельгийско-польским тандемом Сандер ЖиллеЛукаш Кубот, одержав победу. Итоговый счёт – 6:7 (4:7), 7:6 (9:7), 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа и 45 минут. Карацев и Савилл подали навылет четырежды, в то время как их соперники – лишь один раз. Всего за игру Аслан и Люк допустили три двойных ошибки, их показатель выигрыша первой подачи – 55 из 69 (80%), второй подачи – 28 из 50 (56%).

Во втором круге US Open Карацев и Савилл встретятся с победителями недавнего турнира в Цинциннати, американцем Радживом Рамом и британцем Джо Солсбери, которые стартовали на Открытом чемпионате США с победы над аргентинцем Федерико Корией и колумбийцем Кристианом Родригесом (6:4, 6:4).

Накануне Аслан Карацев не смог преодолеть первый круг US Open. Он выиграл первые два сета у Фабио Фоньини, однако затем уступил в трёх партиях кряду и завершил выступления в одиночном разряде. Итоговый счёт встречи – 6:1, 7:5, 4:6, 1:6, 4:6.

US Open — парный разряд (м). 1-й круг
01 сентября 2022, четверг. 00:35 МСК
Сандер Жилле
Бельгия
Сандер Жилле
Лукаш Кубот
Польша
Лукаш Кубот
С. Жилле Л. Кубот
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		6 7 2
6 4 		7 9 6
         
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
Люк Савилл
Австралия
Люк Савилл
А. Карацев Л. Савилл
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