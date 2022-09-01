Видеообзор победы Кирьоса во втором круге US Open – 2022
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Австралийский теннисист Ник Кирьос вышел в третий круг Открытого чемпионата США. Во втором круге он обыграл представителя Франции Бенжамена Бонзи со счётом 7:6 (7:3), 6:4, 4:6, 6:4.
Продолжительность встречи составила 2 часа 59 минут. За это время Кирьос сделал 30 подачи навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету француза 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Кирьос – Бонзи:
Видео доступно на YouTube-канале US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).
В следующем круге Кирьос встретится с Джеффри-Джоном Вулфом, который в своём матче второго круга обыграл Алехандро Табило.
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