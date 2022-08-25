Медведев может выйти на Кирьоса в 4-м круге! Расклады турнирной сетки US Open

Прошлогодний чемпион US Open Даниил Медведев может встретиться с финалистом Уимблдона Ником Кирьосом уже в четвёртом круге заключительного в сезоне «Шлема». Давайте посмотрим на турнирные расклады сетки US Open – 2022.

В Нью-Йорке состоялась жеребьёвка сеток одиночного разряда 142-го по счёту розыгрыша Открытого чемпионата США. Наибольший интерес у российской публики, конечно же, вызывает мужской турнир, поскольку первый номер мирового рейтинга Даниил Медведев будет защищать свой чемпионский титул, который он завоевал в прошлом году, одолев в финале самого Новака Джоковича. Кстати, сам знаменитый серб в нынешнем турнире всё-таки не выступит. Причина та же, что и в начале года на Australian Open – позиция Джоковича по вакцинации. Он так и не сделал прививку от коронавируса, и поэтому въезд в США ему был запрещён.

Даниил впервые приехал на турнир «Большого шлема» в статусе первого номера посева. Помимо защиты титула, на этом турнире россиянину предстоит непростое сражение за сохранение своего лидерства в рейтинге по итогам US Open. Ситуация для Медведева очень непростая. Кроме него, на первое место претендуют также Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас, Стефанос Циципас и Каспер Рууд. Чтобы остаться во главе рейтинга, Медведеву надо либо снова взять главный трофей, либо дойти до финала, но чтобы там не было всех остальных претендентов, причём Надаль должен зачехлить ракетку до полуфинала. Рассмотрим турнирный путь всех претендентов.

Медведев как лидер посева оказался на первой позиции в сетке. В первом круге ему играть с 24-летним американцем с русскими корнями Стефаном Козловым. На уровне основных сеток профессионального тура Даниил и Стефан не встречались, однако в квалификации Уимблдона-2016 победу легко одержал Медведев – 6:2, 6:2. Любопытно, что по юниорам теннисисты пересекались на корте 10 лет назад в рамках Junior Davis Cup – 2012, и тогда Козлов, который на два года моложе Даниила, одержал победу – 7:5, 6:2. В случае успеха в первом круге дальше Медведеву играть с победителем французского дерби Кентен Алис – Артур Риндеркнеш. Ни с кем из них россиянин на профессиональном уровне ещё не встречался.

В третьем круге уже возможна встреча двух сеяных теннисистов друг с другом. В одном секторе сетки с Медведевым оказался грузин Николоз Басилашвили (31). С ним россиянин ещё тоже не встречался. А вот в четвёртом раунде (1/8 финала) вполне вероятна битва Даниила с игроком, хорошо ему знакомым. Речь идёт о 27-летнем финалисте последнего Уимблдона – австралийце Нике Кирьосе (23), который имеет положительный баланс в матчах с Медведевым – 3-1. Причём последний раз Ник обыграл Даниила совсем недавно – во втором круге «Мастерса» в Монреале. Любопытно, что неприятный счёт у россиянина и с ещё одним сеяным из этой группы – испанцем Роберто Баутиста-Агутом – 1-4. Напомним, не так давно Медведев ему уступил в 1/4 финала турнира на Мальорке.

В 1/4 финала US Open – 2022 возможный соперник Даниила с самым высоким номером посева – канадец Феликс Оже-Альяссим (6). Россиянин выиграл у него все четыре встречи, правда, последняя, которая была в рамках 1/4 финала Australian Open – 2022, едва не завершилась поражением. Медведев совершил камбэк, отыгравшись с 0-2 по сетам. В полуфинале вполне вероятна встреча либо с Циципасом (4), либо с Руудом (5). Со Стефаносом Циципасом у Даниила непростая история личных взаимоотношений. Теннисисты играли 10 раз, и трижды побеждал грек с русскими корнями, включая последний матч в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати.

Даниил Медведев Фото: Dylan Buell/Getty Images

А вот с Руудом у Медведева пока не было серьёзных проблем. Россиянин ведёт в личных встречах 3-0. Ну а в финале многие любители тенниса ожидают битву Медведева с Надалем, победителю которой достанется и титул US Open, и звание первой ракетки мира по итогам последнего в сезоне «Шлема». Встречались Даниил и Рафаэль шесть раз, и россиянин за всё время смог одержать только одну победу – в полуфинале Итогового чемпионата ATP – 2020. В этом сезоне Медведев проиграл сопернику уже дважды – в финале Australian Open и полуфинале Акапулько.

Коротко расскажем про путь Рафаэля Надаля (2) к финалу. В первом круге испанцу в соперники достался австралиец Ринки Хидзиката. Во втором раунде возможна встреча Рафаэля с россиянином Асланом Карацевым или итальянцем Фабио Фоньини. В третьем круге на него может выйти серб Миомир Кецманович (32), в четвёртом – аргентинец Диего Шварцман (14) или американец Фрэнсис Тиафо (22), в 1/4 финала – британец Кэмерон Норри (7), россиянин Андрей Рублёв (9), канадец Денис Шаповалов (19) или датчанин Хольгер Руне (28). В полуфинале вероятно испанское дерби Надаль – Карлос Алькарас (3).

Рафаэль Надаль Фото: Dylan Buell/Getty Images

Что касается испанского вундеркинда Карлоса Алькараса, то в его четверти сетки наиболее высокорейтинговыми игроками являются поляк Хуберт Хуркач (восьмой номер посева), итальянец Янник Синнер (11), хорваты Марин Чилич (15) и Борна Чорич (25), болгарин Григор Димитров (17).

Карлос Алькарас Фото: Matthew Stockman/Getty Images

US Open – 2022 пройдёт в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября.