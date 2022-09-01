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Чемпионка US Open – 2019 Андрееску вышла в третий круг нынешнего розыгрыша турнира, ЮС Опен

Чемпионка US Open – 2019 Андрееску вышла в третий круг нынешнего розыгрыша турнира
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Канадская теннисистка Бьянка Андрееску пробилась в 3-й раунд Открытого чемпионата США, обыграв представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю со счётом 6:2, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут. За это время Андрееску сделала одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ноль эйсов, шесть двойных ошибок и 0 из 5 реализованных брейк-пойнтов.

Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 60 млн. Действующим победителем соревнований является британка Эмма Радукану.

В 2019 году Бьянка уже побеждала на кортах Флашинг-Медоус. Тогда канадская спортсменка обыграла в финале турнира легендарную американскую теннисистку Серену Уильямс.

Сетка US Open — 2022
US Open (ж). 2-й круг
01 сентября 2022, четверг. 06:40 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
15
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4  
6 		6  
         
Бьянка Андрееску
48
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
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