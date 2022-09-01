Чемпионка US Open – 2019 Андрееску вышла в третий круг нынешнего розыгрыша турнира

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску пробилась в 3-й раунд Открытого чемпионата США, обыграв представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю со счётом 6:2, 6:4.



Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут. За это время Андрееску сделала одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ноль эйсов, шесть двойных ошибок и 0 из 5 реализованных брейк-пойнтов.



Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 60 млн. Действующим победителем соревнований является британка Эмма Радукану.



В 2019 году Бьянка уже побеждала на кортах Флашинг-Медоус. Тогда канадская спортсменка обыграла в финале турнира легендарную американскую теннисистку Серену Уильямс.