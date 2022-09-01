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Анетт Контавейт прокомментировала поражение от Серены Уильямс во 2-м круге US Open – 2022

Анетт Контавейт прокомментировала поражение от Серены Уильямс во 2-м круге US Open – 2022
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Вторая ракетка мира Анетт Контавейт высказалась после матча 2-го раунда Открытого чемпионата США против Серены Уильямс.

«Я думаю, что провела вовсе не плохой матч в целом. Она определённо подняла уровень своей игры в третьем сете. Она играла потрясающе.

В первой партии она очень хорошо подавала в важные моменты. Я боролась до последнего, думаю, что провела достойный матч. Но сегодня она была лучше», — цитирует Контавейт WTA Insider.

Напомним, что 40-летняя Уильямс-младшая оказалась сильнее эстонки со счётом 7:5, 2:6, 6:2. В следующем круге американка сразится с представительницей Австралии Айлой Томлянович.

Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 60 млн. Действующим победителем соревнований в женской сетке является британка Эмма Радукану.

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