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Серена Уильямс находится в двух победах от Федерера по количеству выигранных матчей на ТБШ

Серена Уильямс находится в двух победах от Федерера по количеству выигранных матчей на ТБШ
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40-летняя американская теннисистка Серена Уильямс одержала свою 367-ю победу на турнирах «Большого шлема», сообщает Opta Ace.

Это произошло после того, как спортсменка обыграла 2-ю ракетку мира Анетт Контавейт во втором раунде US Open со счётом 7:6, 2:6, 6:2.

Таким образом, Уильямс-младшая на данный момент уступает лишь знаменитому швейцарцу Роджеру Федереру по числу побед на турнирах «Большого шлема» в Открытой Эре. В активе 41-летнего уроженца Базеля 369 выигранных матчей на Гранд-слэмах.

В третьем круге US Open – 2022 Серена Уильямс сыграет с представительницей Австралии Айлой Томлянович. Нынешний хардовый «Шлем» станет для американской спортсменки последним турниром в её профессиональной карьере.

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