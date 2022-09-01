Тарпищев оценил шансы Хачанова пройти Дрэйпера в третьем круге US Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о британском теннисисте Джеке Дрэйпере, который станет соперником россиянина Карена Хачанова в третьем круге Открытого чемпионата США. Матч Хачанов — Дрэйпер состоится завтра, 2 сентября.

«Хачанов хорошо подаёт. Она его выручает и в важные моменты. Подача предопределяет его преимущество в розыгрышах. Дрэйпер Хачанову по зубам. Если подавать будет ровно, то всё будет неплохо», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Во втором круге US Open Хачанов обыграл бразильйца Тьяго Монтейро, а Дрэйпер — канадца Феликса Оже-Альяссима, посеянного на турнире под шестым номером.

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