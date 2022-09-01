Веснина: Уильямс провела великолепный матч. Это та Серена, которую мы знаем

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде, российская теннисистка Елена Веснина оценила победу 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс в матче второго круга Открытого чемпионата США. Соперницей 40-летней Уильямс была вторая ракетка мира, Анетт Контавейт из Эстонии. Серена одержала победу со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 6:2.

«Серена провела просто великолепный матч. Это была та самая Серена, которую мы знаем на протяжении многих лет. Она играла очень уверенно, красиво и мощно — в своём стиле. У неё работала первая подача.

Контавейт является игроком десятки на протяжении второго года. Во втором сете казалось, что Контавейт переломила ход матча, но на то Серена и Серена. Дома родные стены помогают, такая поддержка публики: сложно играть против 30-тысячной толпы, которая кричит на любой розыгрыш в сторону соперницы, — конечно, это давит. Серену это подстёгивает и ведёт вперёд», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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