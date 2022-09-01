Свёнтек вышла в третий круг US Open, отдав Стивенс лишь пять геймов

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в третий круг Открытого чемпионата США. В матче второго раунда соревнований Свёнтек уверенно обыграла американку Слоан Стивенс со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 13 минут.

Свёнтек один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из 12 брейк-пойнтов. Стивенс подала один эйс, допустила две двойные ошибки и взяла одну подачу соперницы.

За выход в 1/8 финала US Open Свёнтек сыграет с ещё одной представительницей США Лорен Дэвис.

Свёнтек дважды выигрывала «Ролан Гаррос» (2020 и 2022 годы), на US Open полька не проходила дальше четвёртого круга (2021 год). Стивенс побеждала на Открытом чемпионате США в 2017 году.