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Свёнтек вышла в третий круг US Open, отдав Стивенс лишь пять геймов

Свёнтек вышла в третий круг US Open, отдав Стивенс лишь пять геймов
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в третий круг Открытого чемпионата США. В матче второго раунда соревнований Свёнтек уверенно обыграла американку Слоан Стивенс со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 13 минут.

Свёнтек один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из 12 брейк-пойнтов. Стивенс подала один эйс, допустила две двойные ошибки и взяла одну подачу соперницы.

За выход в 1/8 финала US Open Свёнтек сыграет с ещё одной представительницей США Лорен Дэвис.

Свёнтек дважды выигрывала «Ролан Гаррос» (2020 и 2022 годы), на US Open полька не проходила дальше четвёртого круга (2021 год). Стивенс побеждала на Открытом чемпионате США в 2017 году.

US Open (ж). 2-й круг
01 сентября 2022, четверг. 19:10 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Слоан Стивенс
51
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
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