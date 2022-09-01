Свёнтек вышла в третий круг US Open, отдав Стивенс лишь пять геймов
Поделиться
Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в третий круг Открытого чемпионата США. В матче второго раунда соревнований Свёнтек уверенно обыграла американку Слоан Стивенс со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 13 минут.
Свёнтек один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из 12 брейк-пойнтов. Стивенс подала один эйс, допустила две двойные ошибки и взяла одну подачу соперницы.
За выход в 1/8 финала US Open Свёнтек сыграет с ещё одной представительницей США Лорен Дэвис.
Свёнтек дважды выигрывала «Ролан Гаррос» (2020 и 2022 годы), на US Open полька не проходила дальше четвёртого круга (2021 год). Стивенс побеждала на Открытом чемпионате США в 2017 году.
Комментарии
- 1 сентября 2022
-
21:17
-
20:32
-
20:30
-
20:18
-
19:57
-
19:53
-
19:20
-
18:47
-
18:30
-
17:58
-
17:37
-
17:30
-
17:10
-
17:00
-
16:50
-
16:40
-
16:30
-
15:36
-
15:11
-
14:46
-
13:41
-
13:15
-
13:01
-
13:00
-
12:54
-
12:47
-
12:25
-
12:10
-
12:10
-
12:01
-
12:00
-
11:55
-
11:52
-
11:45
-
11:40
Партнерский контент