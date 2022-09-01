Тарпищев: Александрова отдала свой матч на US Open. Была обязана выигрывать

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о проигранном матче российской теннисистки Екатерины Александровой во втором круге Открытого чемпионата США.

«Александрова отдала свой матч. Не справилась нервная система, чисто дело психологии. Когда соперница, которую она должна обыгрывать, начинается жим-жим. По уровню была сильнее, была обязана выигрывать за счёт класса. Куча моментов была в матче, где должна была сыграть иначе», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В матче второго раунда соревнований 28-я сеяная Александрова потерпела поражение от американки Лорен Дэвис со счётом 6:0, 4:6, 6:7 (5:10). Встреча продолжалась 2 часа 10 минут.