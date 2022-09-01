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Нимайер вышла в третий круг дебютного US Open, обыграв Путинцеву

Нимайер вышла в третий круг дебютного US Open, обыграв Путинцеву
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Немецкая теннисистка Юле Нимайер вышла в третий круг Открытого чемпионата США. В матче второго раунда соревнований Нимайер нанесла поражение представительнице Казахстана Юлии Путинцевой со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.

Нимайер пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три из девяти брейк-пойнтов. Путинцева подала два эйса, допустила три двойные ошибки и взяла одну подачу соперницы.

За выход в 1/8 финала US Open Нимайер сыграет с победительницей матча второго круга между россиянкой Анастасией Потаповой и китаянкой Чжэн Циньвэнь, который проходит в эти минуты.

В 2020 году Путинцева доходила до четвертьфинала Открытого чемпионата США. Для 23-летней Нимайер это дебют в основной сетке US Open. В 2022 году она доходила до четвертьфинала Уимблдона, также первого в её карьере.

US Open (ж). 2-й круг
01 сентября 2022, четверг. 19:50 МСК
Юлия Путинцева
38
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Юле Нимайер
108
Германия
Юле Нимайер
Ю. Нимайер
Комментарии
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