Нимайер вышла в третий круг дебютного US Open, обыграв Путинцеву

Немецкая теннисистка Юле Нимайер вышла в третий круг Открытого чемпионата США. В матче второго раунда соревнований Нимайер нанесла поражение представительнице Казахстана Юлии Путинцевой со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.



Нимайер пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три из девяти брейк-пойнтов. Путинцева подала два эйса, допустила три двойные ошибки и взяла одну подачу соперницы.

За выход в 1/8 финала US Open Нимайер сыграет с победительницей матча второго круга между россиянкой Анастасией Потаповой и китаянкой Чжэн Циньвэнь, который проходит в эти минуты.

В 2020 году Путинцева доходила до четвертьфинала Открытого чемпионата США. Для 23-летней Нимайер это дебют в основной сетке US Open. В 2022 году она доходила до четвертьфинала Уимблдона, также первого в её карьере.