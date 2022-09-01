Нимайер вышла в третий круг дебютного US Open, обыграв Путинцеву

Немецкая теннисистка Юле Нимайер вышла в третий круг Открытого чемпионата США. В матче второго раунда соревнований Нимайер нанесла поражение представительнице Казахстана Юлии Путинцевой со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.
Нимайер пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три из девяти брейк-пойнтов. Путинцева подала два эйса, допустила три двойные ошибки и взяла одну подачу соперницы.
За выход в 1/8 финала US Open Нимайер сыграет с победительницей матча второго круга между россиянкой Анастасией Потаповой и китаянкой Чжэн Циньвэнь, который проходит в эти минуты.
В 2020 году Путинцева доходила до четвертьфинала Открытого чемпионата США. Для 23-летней Нимайер это дебют в основной сетке US Open. В 2022 году она доходила до четвертьфинала Уимблдона, также первого в её карьере.
- 1 сентября 2022
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