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Видеообзор поражения Екатерины Александровой во втором круге US Open — 2022

Видеообзор поражения Екатерины Александровой во втором круге US Open — 2022
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Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата США. В матче второго раунда соревнований 28-я сеяная Александрова потерпела поражение от американки Лорен Дэвис со счётом 6:0, 4:6, 6:7 (5:10). Встреча продолжалась 2 часа 10 минут.

За выход в 1/8 финала US Open Дэвис сыграет с первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек.

Видео доступно на YouTube-канале US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

Призовой фонд турнира составил $ 60,102 млн. Действующей победительницей соревнований является теннисистка из Великобритании Эмма Радукану, которая уже не сможет защитить свой титул в этом году, так как проиграла в первом круге француженке Ализе Корне.

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