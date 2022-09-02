Видеообзор сенсационной победы Ивашко над Хуркачем

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Корт «11» состоялся матч второго круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 25-летний представитель Польши Хуберт Хуркач (10-й номер рейтинга) и 28-летний белорус Илья Ивашко (73-й номер рейтинга).



Встреча завершилась победой Ивашко в четырёх сетах – 6:4, 4:6, 7:6 (7:5), 6:3. Продолжительность матча составила 3 часа 7 минут.



«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Ивашко – Хуркач:

Видео доступно на YouTube-канале US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

На счету Хуркача 13 подач навылет, пять двойных ошибок и два из девяти (22%) реализованных брейк-пойнта. У его оппонента – два эйса, шесть двойных ошибок и три из семи (43%) удачных брейк-пойнта.