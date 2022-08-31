Ивашко вышел во второй круг US Open – 2022, победив американца Куэрри
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Корт «7» состоялся матч первого круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 34-летний американец Сэм Куэрри (287-й номер рейтинга) и 28-летний представитель Беларуси Илья Ивашко (73-й номер рейтинга).
Встреча завершилась победой Ивашко в четырёх сетах – 4:6, 6:4, 7:6 (10:8), 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 41 минуту.
На счету Ивашко 13 подач навылет, пять двойных ошибок и пять из 16 (31%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента – 19 эйсов, 18 двойных ошибок и четыре из 12 (33%) удачных брейк-пойнтов.
В следующем круге US Open – 2022 соперником Ивашко станет 25-летний поляк Хуберт Хуркач (10-й номер рейтинга).
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