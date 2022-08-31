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Ивашко вышел во второй круг US Open – 2022, победив американца Куэрри, ЮС Опен

Ивашко вышел во второй круг US Open – 2022, победив американца Куэрри
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Корт «7» состоялся матч первого круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 34-летний американец Сэм Куэрри (287-й номер рейтинга) и 28-летний представитель Беларуси Илья Ивашко (73-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Ивашко в четырёх сетах – 4:6, 6:4, 7:6 (10:8), 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 41 минуту.

На счету Ивашко 13 подач навылет, пять двойных ошибок и пять из 16 (31%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента – 19 эйсов, 18 двойных ошибок и четыре из 12 (33%) удачных брейк-пойнтов.

В следующем круге US Open – 2022 соперником Ивашко станет 25-летний поляк Хуберт Хуркач (10-й номер рейтинга).

Сетка US Open - 2022
US Open (м). 1-й круг
31 августа 2022, среда. 00:25 МСК
Сэм Куэрри
287
США
Сэм Куэрри
С. Куэрри
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		4 6 8 3  
4 		6 7 10 6  
             
Илья Ивашко
73
Беларусь
Илья Ивашко
И. Ивашко
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Новости. Теннис
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