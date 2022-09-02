Людмила Самсонова — Александра Крунич: текстовая онлайн-трансляция третьего круга US Open

В ночь со 2 на 3 сентября российская теннисистка Людмила Самсонова, занимающая 35-ю строчку мирового рейтинга, встретится с представительницей Сербии Александрой Крунич (95-я ракетка мира). Матч пройдёт на арене «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Корт 17» на хардовом покрытии. Начало игры запланировано на 00:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча третьего круга Открытого чемпионата США по теннису.

Россиянка Людмила Самсонова в предыдущем круге в двух сетах обыграла канадскую теннисистку Лейлу Фернандес, которая была финалисткой US Open-2021. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Сербка Крунич одолела чешку Крейчикову — 2:6, 6:4, 6:2.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Крунич. Александра одержала победу в прошлом году в первом раунде квалификации «Ролан Гаррос» — 3:6, 6:2, 6:2.