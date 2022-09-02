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Маррей уступил Берреттини в третьем круге Открытого чемпионата США

Маррей уступил Берреттини в третьем круге Открытого чемпионата США
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Британский теннисист Энди Маррей (51-я ракетка мира) в четырёх сетах уступил представителю Италии Маттео Берреттини (14-й номер рейтинга) и не смог пробиться в четвёртый круг Открытого чемпионата США.

Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4, 6:7 (1:7), 6:3 в пользу Берреттини. Итальянец 18 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 15. На счету британца Маррея четыре эйса, пять ошибок на подаче и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

US Open (м). 3-й круг
02 сентября 2022, пятница. 19:15 МСК
Энди Маррей
51
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		4 7 7 3  
6 		6 6 1 6  
             
Маттео Берреттини
14
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

В следующем круге Открытого чемпионата США Маттео Берреттини сыграет с испанским теннисистом Алехандро Давидович-Фокиной, который оказался сильнее Даниэля-Элаи Галана — 6:4, 5:7, 6:4, 6:4.

Лучшим достижением итальянца на US Open является полуфинал 2019 года.

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