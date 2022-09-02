Маррей уступил Берреттини в третьем круге Открытого чемпионата США

Британский теннисист Энди Маррей (51-я ракетка мира) в четырёх сетах уступил представителю Италии Маттео Берреттини (14-й номер рейтинга) и не смог пробиться в четвёртый круг Открытого чемпионата США.

Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4, 6:7 (1:7), 6:3 в пользу Берреттини. Итальянец 18 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 15. На счету британца Маррея четыре эйса, пять ошибок на подаче и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В следующем круге Открытого чемпионата США Маттео Берреттини сыграет с испанским теннисистом Алехандро Давидович-Фокиной, который оказался сильнее Даниэля-Элаи Галана — 6:4, 5:7, 6:4, 6:4.

Лучшим достижением итальянца на US Open является полуфинал 2019 года.