Каспер Рууд пробился в 4-й круг US Open, одержав победу в игре длительностью более 4 часов

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Луи Армстронг Стэдиум» состоялся матч третьего круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 25-летний представитель США Томми Пол (34-й номер рейтинга) и 23-летний норвежец Каспер Рууд (7-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Рууда в пяти сетах – 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 7:6 (7:2) 5:7, 6:0. Продолжительность матча составила 4 часа 23 минуты.

На счету Каспера 12 подач навылет, восемь двойных ошибок и пять из шести (83%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента – четыре эйса, пять двойных ошибок и семь из 18 (39%) удачных брейк-пойнтов.

В четвёртом круге соревнований соперником Каспера Рууда станет 23-летний француз Корентен Муте (112-й номер рейтинга).