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Каспер Рууд пробился в 4-й круг US Open, одержав победу в игре длительностью более 4 часов, ЮС Опен

Каспер Рууд пробился в 4-й круг US Open, одержав победу в игре длительностью более 4 часов
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Луи Армстронг Стэдиум» состоялся матч третьего круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 25-летний представитель США Томми Пол (34-й номер рейтинга) и 23-летний норвежец Каспер Рууд (7-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Рууда в пяти сетах – 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 7:6 (7:2) 5:7, 6:0. Продолжительность матча составила 4 часа 23 минуты.

На счету Каспера 12 подач навылет, восемь двойных ошибок и пять из шести (83%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента – четыре эйса, пять двойных ошибок и семь из 18 (39%) удачных брейк-пойнтов.

В четвёртом круге соревнований соперником Каспера Рууда станет 23-летний француз Корентен Муте (112-й номер рейтинга).

Сетка US Open - 2022.
US Open (м). 3-й круг
02 сентября 2022, пятница. 20:50 МСК
Томми Пол
34
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 3 		7 7 6 2 7 0
7 7 		6 5 7 7 5 6
             
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
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Новости. Теннис
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