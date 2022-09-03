Анна Дмитриева оценила победу Самсоновой над Крунич в третьем круге US Open
Поделиться
18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева оценила выход россиянки Людмилы Самсоновой в 1/8 финала Открытого чемпионата США – 2022.
В третьем круге Самсонова обыграла представительницу Сербии Александру Крунич со счётом 6:3, 6:3. За выход в четвертьфинал Людмила сразится с австралийкой Айлой Томлянович, которая ранее обыграла Серену Уильямс.
«Самсонова — молодец. Крунич, конечно, не очень опасная соперница. Однако для Самсоновой сейчас все соперницы серьёзные. Она играла очень хорошо и активно, была хозяйкой положения. Людмила выиграла без проблем. Самсонова отлично подаёт, бьёт справа, идёт в атаку — у неё всё есть», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Комментарии
- 3 сентября 2022
-
16:09
-
16:05
-
15:55
-
15:44
-
15:35
-
15:30
-
15:20
-
15:16
-
15:10
-
15:07
-
14:50
-
14:43
-
14:38
-
14:36
-
14:35
-
14:28
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:56
-
13:55
-
13:45
-
13:16
-
13:00
-
13:00
-
12:53
-
12:50
-
12:44
-
12:40
-
12:17
-
12:06
-
12:00
-
12:00
-
11:56
-
11:36
Партнерский контент