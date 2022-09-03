Анна Дмитриева оценила победу Самсоновой над Крунич в третьем круге US Open

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева оценила выход россиянки Людмилы Самсоновой в 1/8 финала Открытого чемпионата США – 2022.

В третьем круге Самсонова обыграла представительницу Сербии Александру Крунич со счётом 6:3, 6:3. За выход в четвертьфинал Людмила сразится с австралийкой Айлой Томлянович, которая ранее обыграла Серену Уильямс.

«Самсонова — молодец. Крунич, конечно, не очень опасная соперница. Однако для Самсоновой сейчас все соперницы серьёзные. Она играла очень хорошо и активно, была хозяйкой положения. Людмила выиграла без проблем. Самсонова отлично подаёт, бьёт справа, идёт в атаку — у неё всё есть», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.