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Ник Кирьос назвал топ-5 недооценённых игроков ATP-тура

Ник Кирьос назвал топ-5 недооценённых игроков ATP-тура
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос назвал топ-5 недооценённых игроков тура. Об этом Ника попросил один из фанатов тенниса в социальных сетях, Кирьос проводил рубрику «Вопрос – ответ». Австралиец не стал обосновывать свой выбор.

Топ-5 недооценённых игроков ATP-тура от Ника Кирьоса:

1. Джордан Томпсон (Австралия).
2. Бенжамен Бонзи (Франция).
3. Алехандро Давидович-Фокина (Испания).
4. Маккензи Макдональд (США).
5. Брэндон Накашима (США).

Ранее Кирьос (23) впервые в карьере вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США – 2022, в третьем круге обыграв американца Джеффри-Джона Вулфа (WC) со счётом 6:4, 6:2, 6:3. За место в четвертьфинале US Open Ник сразится с действующим чемпионом, первой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым (1).

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