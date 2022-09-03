Веснина: Самсонова с Крунич сыграла так, будто не первый год в топ-10

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина оценила выход россиянки Людмилы Самсоновой в 1/8 финала Открытого чемпионата США – 2022.

В третьем круге Самсонова обыграла представительницу Сербии Александру Крунич со счётом 6:3, 6:3.

«Не сомневалась в победе Людмилы. В этом матче многое зависело от её игры, потому что Крунич тяжело что-то противопоставить силе ударов и широкой игре Самсоновой. Тяжело доставать мячи, когда в тебя летит подача под 200, а следом – мощнейший удар в другой угол. Как бы ты хорошо ни двигалась, как бы хорошо ни умела играть на смене ритма, противопоставить что-либо очень сложно.

Людмила провела этот матч ровно, уверенно. То, что от неё требовалось, она показала. Сыграла на таком уровне, будто Людмила – теннисистка десятки уже не первый год», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.