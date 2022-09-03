Украинка Костюк не пожала руку белоруске Саснович на US Open

Украинская теннисистка Марта Костюк не обменялась рукопожатием с представительницей Беларуси Александрой Саснович в матче второго круга парного разряда Открытого чемпионата США.

Марта Костюк и китаянка Чжан Шуай переиграли Терезу Михаликову из Словакии и представительницу Беларуси Александру Саснович во втором круге US Open. Матч завершился со счётом 6:1, 6:2. После окончания встречи Костюк не стала жать руку Саснович у сетки.

Украинка уже отказывалась от рукопожатия с теннисисткой из Беларуси в матче одиночного разряда Открытого чемпионата США, когда Марта в двух сетах уступила Виктории Азаренко — 2:6, 3:6.

Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 11 сентября. Призовой фонд турнира составляет $ 60 102 000.